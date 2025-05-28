В Московській області дрони атакували завод та технопарк: що відомо про об'єкти

У ніч на 28 травня безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували у Московській області Дубненський машинобудівний завод й технопарк "ЕЛМА-Зеленоград".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Завод є одним з ключових вузлів оборонного комплексу Російської Федерації (РФ). Він розташований у місті Дубна Московської області й з 2020-го входить до складу концерну "Кронштадт".
Основним профілем заводу є виробництво бойових БпЛА, у тому ж числі комплексу "Орін".
"Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями", - додав керівник ЦПД.
Зокрема завод має:
Об'єкт працює в режимі воєнної економіки та нарощує випуск навіть під санкційним тиском.
Технопарк є високотехнологічним кластером, який спеціалізується на розробці:
"Виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. "ЕЛМА" - це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із Заходу", - пояснив Коваленко.
Україна регулярно завдає ударів по об’єктах на території Росії - зокрема по нафтопереробних заводах, підприємствах оборонної промисловості та логістичній інфраструктурі. Атаки здійснюються здебільшого дронами і мають на меті порушити військові ланцюги постачання та послабити економічний потенціал Росії.
Цієї ночі, 28 травня, у кількох містах в Підмосков'ї лунали вибухи через роботу ППО на тлі атаки безпілотників. Зокрема була зупинена робота низки аеропортів.
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