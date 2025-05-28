В Московской области дроны атаковали завод и технопарк: что известно об объектах

В ночь на 28 мая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали в Московской области Дубненский машиностроительный завод и технопарк "ЭЛМА-Зеленоград".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Дубненский машиностроительный завод является одним из ключевых узлов

Завод является одним из ключевых узлов оборонного комплекса Российской Федерации (РФ). Он расположен в городе Дубна Московской области и с 2020-го входит в состав концерна "Кронштадт".

Основным профилем завода является производство боевых БПЛА, в том числе комплекса "Орин".

"Эти дроны используются Россией против Украины. На предприятии развернуто полномасштабное серийное производство, а также конструкторские разработки новых версий дронов с расширенными боевыми возможностями", - добавил руководитель ЦПД.

В частности завод имеет:

цеха по обработке композитов;

современные линии монтажа авионики и систем управления.

Объект работает в режиме военной экономики и наращивает выпуск даже под санкционным давлением.

Технопарк "ЭЛМА-Зеленоград"

Технопарк является высокотехнологичным кластером, который специализируется на разработке:

микротехники;

ИТ-решений;

робототехники;

медтехники;

"Изготавливают микрочипы, элементы для систем наведения и блоки управления дронами. "ЭЛМА" - это один из центров, где происходит импортозамещение критических компонентов, ранее завезенных с Запада", - пояснил Коваленко.