В Московской области дроны атаковали завод и технопарк: что известно об объектах
В ночь на 28 мая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали в Московской области Дубненский машиностроительный завод и технопарк "ЭЛМА-Зеленоград".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Дубненский машиностроительный завод является одним из ключевых узлов
Завод является одним из ключевых узлов оборонного комплекса Российской Федерации (РФ). Он расположен в городе Дубна Московской области и с 2020-го входит в состав концерна "Кронштадт".
Основным профилем завода является производство боевых БПЛА, в том числе комплекса "Орин".
"Эти дроны используются Россией против Украины. На предприятии развернуто полномасштабное серийное производство, а также конструкторские разработки новых версий дронов с расширенными боевыми возможностями", - добавил руководитель ЦПД.
В частности завод имеет:
- цеха по обработке композитов;
- современные линии монтажа авионики и систем управления.
Объект работает в режиме военной экономики и наращивает выпуск даже под санкционным давлением.
Технопарк "ЭЛМА-Зеленоград"
Технопарк является высокотехнологичным кластером, который специализируется на разработке:
- микротехники;
- ИТ-решений;
- робототехники;
- медтехники;
"Изготавливают микрочипы, элементы для систем наведения и блоки управления дронами. "ЭЛМА" - это один из центров, где происходит импортозамещение критических компонентов, ранее завезенных с Запада", - пояснил Коваленко.
Удары по территории России
Украина регулярно наносит удары по объектам на территории России - в частности по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям оборонной промышленности и логистической инфраструктуре. Атаки осуществляются в основном дронами и имеют целью нарушить военные цепи поставок и ослабить экономический потенциал России.
Этой ночью, 28 мая, в нескольких городах в Подмосковье раздавались взрывы из-за работы ПВО на фоне атаки беспилотников. В частности была остановлена работа ряда аэропортов.
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