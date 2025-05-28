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В Московской области дроны атаковали завод и технопарк: что известно об объектах

Среда 28 мая 2025 10:13
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В Московской области дроны атаковали завод и технопарк: что известно об объектах Иллюстративное фото: в Московской области дроны атаковали завод и технопарк (МЧС России)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 28 мая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали в Московской области Дубненский машиностроительный завод и технопарк "ЭЛМА-Зеленоград".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Дубненский машиностроительный завод является одним из ключевых узлов

Завод является одним из ключевых узлов оборонного комплекса Российской Федерации (РФ). Он расположен в городе Дубна Московской области и с 2020-го входит в состав концерна "Кронштадт".

Основным профилем завода является производство боевых БПЛА, в том числе комплекса "Орин".

"Эти дроны используются Россией против Украины. На предприятии развернуто полномасштабное серийное производство, а также конструкторские разработки новых версий дронов с расширенными боевыми возможностями", - добавил руководитель ЦПД.

В частности завод имеет:

  • цеха по обработке композитов;
  • современные линии монтажа авионики и систем управления.

Объект работает в режиме военной экономики и наращивает выпуск даже под санкционным давлением.

Технопарк "ЭЛМА-Зеленоград"

Технопарк является высокотехнологичным кластером, который специализируется на разработке:

  • микротехники;
  • ИТ-решений;
  • робототехники;
  • медтехники;

"Изготавливают микрочипы, элементы для систем наведения и блоки управления дронами. "ЭЛМА" - это один из центров, где происходит импортозамещение критических компонентов, ранее завезенных с Запада", - пояснил Коваленко.

Удары по территории России

Украина регулярно наносит удары по объектам на территории России - в частности по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям оборонной промышленности и логистической инфраструктуре. Атаки осуществляются в основном дронами и имеют целью нарушить военные цепи поставок и ослабить экономический потенциал России.

Этой ночью, 28 мая, в нескольких городах в Подмосковье раздавались взрывы из-за работы ПВО на фоне атаки беспилотников. В частности была остановлена работа ряда аэропортов.

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