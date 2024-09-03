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Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки дронів, - Reuters

Фото: Московський нафтопереробний завод (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок нещодавньої атаки дронів, Московський нафтопереробний завод (НПЗ) призупинив роботу установки комбінованої переробки нафти "Євро+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела агентства зазначили, що завод може відновити переробку на установці після ремонту за п'ять-шість днів.

На установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, адже її установка з перегонки сирої нафти CDU-6 має потужність 6 млн тонн нафти на рік.

До складу "Євро+" також входить установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік та установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 млн тонн на рік.

Московський НПЗ належить "Газпромнефти" - нафтовому підрозділу російського газового гіганта "Газпром".

У 2023 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіаційного палива.

Атака дронів на Московський НПЗ

В ніч на 1 вересня понад 150 ударних дронів атакували 16 областей Російської Федерації.

Зокрема, у Москві в районі Капотня безпілотники атакували Московський НПЗ. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька безпілотників спричинили пожежу в "окремому технічному приміщенні" підприємства.

Додамо, що наприкінці серпня українські дрони-камікадзе уразили російську нафтобазу "Атлас" в Ростовській області біля міста Каменськ-Шахтинський.

Рятувальники довго не могли приборкати пожежу. На нафтобазі гриміли повторні вибухи, вогонь охоплював нові резервуари.

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НПЗ