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Московский НПЗ приостановил перегонку нефти после атаки дронов, - Reuters

Фото: Московский нефтеперерабатывающий завод (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Вследствие недавней атаки дронов, Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу установки комбинированной переработки нефти "Евро+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства отметили, что завод может возобновить переработку на установке после ремонта через пять-шесть дней.

На установку "Евро+" приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, поскольку ее установка по перегонке сырой нефти CDU-6 имеет мощность 6 млн тонн нефти в год.

В состав "Евро+" также входит установка риформинга мощностью 1 млн тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн тонн в год.

Московский НПЗ принадлежит "Газпромнефти" - нефтяному подразделению российского газового гиганта "Газпром".

В 2023 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти, произведя 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиационного топлива.

Атака дронов на Московский НПЗ

В ночь на 1 сентября более 150 ударных дронов атаковали 16 областей Российской Федерации.

В частности, в Москве в районе Капотня беспилотники атаковали Московский НПЗ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников вызвали пожар в "отдельном техническом помещении" предприятия.

Добавим, что в конце августа украинские дроны-камикадзе поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области около города Каменск-Шахтинский.

Спасатели долго не могли остановить пожар. На нефтебазе гремели повторные взрывы, огонь охватывал новые резервуары.

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НПЗ