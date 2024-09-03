Московский НПЗ приостановил перегонку нефти после атаки дронов, - Reuters

Источники агентства отметили, что завод может возобновить переработку на установке после ремонта через пять-шесть дней.

На установку "Евро+" приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, поскольку ее установка по перегонке сырой нефти CDU-6 имеет мощность 6 млн тонн нефти в год.

В состав "Евро+" также входит установка риформинга мощностью 1 млн тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн тонн в год.

Московский НПЗ принадлежит "Газпромнефти" - нефтяному подразделению российского газового гиганта "Газпром".

В 2023 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти, произведя 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиационного топлива.