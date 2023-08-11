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Московський аеропорт "Внуково" закрили через безпілотник

Фото: Внуково закрили через безпілотник (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Над московським аеропортом "Внуково" закрите небо через безпілотник, що наближається. Оголошено режим "Ковер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112.

"За попередньою інформацією, безпілотник помічений у районі Кубинки і летить у бік Москви", - йдеться у повідомленні.

Атаки дронів

Нагадаємо, атаки дронів на Москву почастішали останнім часом. Аеропорт "Внуково" закривали кілька разів. Зокрема, у ніч на 10 серпня через "підозрілу активність у небі" було тимчасово закрито аеропорт "Внуково", відомо про затримку як мінімум п'яти рейсів.

"Внуково" - один із чотирьох основних аеропортів Москви. Обслуговує головним чином рейси Росією, низькобюджетні та чартерні рейси авіакомпаній групи "Аерофлот". Розташований у межах однойменного московського району за 10 км на південний захід від МКАД. Займає третє місце в Росії за кількістю обслужених пасажирів за рік після Шереметьєво та Домодєдово.

Сигнал "Ковер" на території Росії подається у виняткових випадках при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів та при стрільбі по них.

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Москва