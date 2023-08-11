RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Московский аэропорт "Внуково" закрыли из-за беспилотника

Фото: Внуково закрыли из-за беспилотника (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Над московским аэропортом "Внуково" закрыто небо из-за приближающегося беспилотника. Объявлен режим "Ковер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 112.

"По предварительной информации, беспилотник замечен в районе Кубинки и летит в сторону Москвы", - говорится в сообщении.

Атаки дронов

Напомним, атаки дронов на Москву участились в последнее время. Аэропорт "Внуково" закрывали несколько раз. В частности, в ночь на 10 августа из-за "подозрительной активности в небе" был временно закрыт аэропорт "Внуково", известно о задержке как минимум пяти рейсов.

"Внуково" - один из четырех основных аэропортов Москвы. Обслуживает главным образом рейсы по России, низкобюджетные и чартерные рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот". Расположен в пределах одноименного московского района в десяти км к юго-западу от МКАД. Занимает третье место в России по количеству обслуженных пассажиров за год после Шереметьево и Домодедово.

Сигнал "Ковер" на территории России подается в исключительных случаях при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов и при стрельбе по ним.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва