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Московский аэропорт "Внуково" ввел режим простоя. Сотрудникам сократили зарплату

Фото: аэропорт "Внуково" отправил сотрудников в простой (facebook com seoshnik1)
Автор: Наталья Юрченко

Московский аэропорт "Внуково" вводит режим простоя из-за "непростой ситуации" в российской авиаотрасли. Прием новых работников прекращается, а сотрудникам сократили зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"Аэропорт "Внуково" вынужден сокращать расходы (...) В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени", - сказал представитель аэропорта.

Сотрудники "Внуково" во время простоя получают две трети оклада, но за ними сохраняется рабочее место.

Напомним, из-за санкций и снижения пассажиропотока самый крупный российский аэропорт "Шереметьево" предлагает своим сотрудникам перейти на работу в супермаркеты или на стройку. Около 20% работников еще в начале апреля перевели в режим простоя.

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