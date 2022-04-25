Московський аеропорт "Внуково" ввів режим простою. Співробітникам скоротили зарплату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс .

Співробітники "Внуково" під час простою отримують дві третини окладу, але за ними зберігається робоче місце.

"Аеропорт "Внуково" змушений скорочувати витрати (...) У частині персоналу закритий прийом на роботу, введений режим простою, через знижене завантаження співробітникам запропонований режим неповного робочого часу", - сказав представник аеропорту.

Нагадаємо, через санкції і зниження пасажиропотоку найбільший російський аеропорт "Шереметьєво" пропонує своїм співробітникам перейти на роботу в супермаркети або на будівництво. Близько 20% працівників ще на початку квітня перевели в режим простою.

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