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Московський аеропорт "Внуково" ввів режим простою. Співробітникам скоротили зарплату

Фото: Аеропорт "Внуково" відправив співробітників в простій (facebook com seoshnik1)
Автор: Наталія Юрченко

Московський аеропорт "Внуково" вводить режим простою через "непросту ситуацію" в російській авіагалузі. Прийом нових працівників припиняється, а співробітникам скоротили зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

"Аеропорт "Внуково" змушений скорочувати витрати (...) У частині персоналу закритий прийом на роботу, введений режим простою, через знижене завантаження співробітникам запропонований режим неповного робочого часу", - сказав представник аеропорту.

Співробітники "Внуково" під час простою отримують дві третини окладу, але за ними зберігається робоче місце.

Нагадаємо, через санкції і зниження пасажиропотоку найбільший російський аеропорт "Шереметьєво" пропонує своїм співробітникам перейти на роботу в супермаркети або на будівництво. Близько 20% працівників ще на початку квітня перевели в режим простою.

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