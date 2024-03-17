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У московських аеропортах після нічних вибухів ввели обмеження на польоти

Москва, Неділя 17 березня 2024 10:36
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У московських аеропортах після нічних вибухів ввели обмеження на польоти Фото: у московських аеропортах ввели обмеження на польоти (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Московські аеропорти 17 березня ввели обмеження на польоти. Цьому передували нічні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне видання ТАСС.

Пропагандисти з посилання на "Росавіацію" пишуть, зо обмеження ввели у аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Обмеження запрацювали о 9:39 за московським часом, тобто о 8:39 за Києвом.

Повідомляється, що обмежили як вильоти, так і посадки літаків.

Нічні вибухи у Росії

Цієї ночі у Росії було неспокійно. Вибухи чули у щонайменше семи регіонах РФ, зокрема у Підмосков'ї.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито у районі аеропорту "Домодєдово" було збито два безпілотники, які, за його словами, летіли на російську столицю. У мережі також публікували відео, де чути вибухи. Росіяни у соцмережах писали, що нібито уламки дронів впали на склад магазину біля "Домодєдово".

Також цієї ночі гучно було у Бєлгородській, Брянській, Калузькій, Ярославській областях РФ. А на Кубані горів нафтопереробний завод.

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