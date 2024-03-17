В московских аэропортах после ночных взрывов ввели ограничения на полеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное издание ТАСС.

Пропагандисты со ссылкой на "Росавиацию" пишут, что ограничения ввели в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Ограничения заработали в 9:39 по московскому времени, то есть в 8:39 по Киеву.

Сообщается, что ограничили вылеты и посадки самолетов.

Ночные взрывы в России

Этой ночью в России было неспокойно. Взрывы слышали в не менее семи регионах РФ, в том числе в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы в районе аэропорта "Домодедово" были сбиты два беспилотника, которые, по его словам, летели на российскую столицу. В сети также публиковали видео, где слышны взрывы. Россияне в соцсетях писали, что якобы обломки дронов упали на склад магазина возле "Домодедово".

Также этой ночью громко было в Белгородской, Брянской, Калужской, Ярославской областях РФ. А на Кубани горел нефтеперерабатывающий завод.