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В московских аэропортах после ночных взрывов ввели ограничения на полеты

Москва, Воскресенье 17 марта 2024 10:36
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В московских аэропортах после ночных взрывов ввели ограничения на полеты Фото: в московских аэропортах ввели ограничения на полеты (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Московские аэропорты 17 марта ввели ограничения на полеты. Этому предшествовали ночные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное издание ТАСС.

Пропагандисты со ссылкой на "Росавиацию" пишут, что ограничения ввели в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Ограничения заработали в 9:39 по московскому времени, то есть в 8:39 по Киеву.

Сообщается, что ограничили вылеты и посадки самолетов.

Ночные взрывы в России

Этой ночью в России было неспокойно. Взрывы слышали в не менее семи регионах РФ, в том числе в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы в районе аэропорта "Домодедово" были сбиты два беспилотника, которые, по его словам, летели на российскую столицу. В сети также публиковали видео, где слышны взрывы. Россияне в соцсетях писали, что якобы обломки дронов упали на склад магазина возле "Домодедово".

Также этой ночью громко было в Белгородской, Брянской, Калужской, Ярославской областях РФ. А на Кубани горел нефтеперерабатывающий завод.

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