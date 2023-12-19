У московських аеропортах оголосили план "Килим". Росіяни кажуть про роботу ППО

Зазначимо, що план "Килим" оголошують у тому разі, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Як передають російські Телеграм-канали, наразі літаки перенаправляють у інший аеропорт - "Шереметьєво".

Попередньо, вже затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

Фото: 19 грудня в московських аеропортах оголосили план "Килим" (flightradar24.com)

Оновлено 11:55. Мер Москви заявив про "відбиття атаки безпілотника"

За словами Сергія Собяніна так званими силами ППО в Одинцовському міському окрузі нібито було "відбито атаку безпілотника".

Традиційно у росіяни без "руйнувань та постраждалих".

Атаки дронів по РФ

Нагадаємо, що Міноборони Росії за сьогоднішній ранок вже три рази заявляло про так звані атаки БПЛА. І всі дрони буцімто були збиті в Брянській області.

Також неодноразово потрапляє під атаку і Московська область.

Як-от нещодавно безпілотники вразили військові обʼєкти зокрема на території Московської та Калузької областей. Як повідомили джерела РБК-Україна, за атакою стоїть успішна робота бійців ГУР МО.

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