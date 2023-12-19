UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У московських аеропортах оголосили план "Килим". Росіяни кажуть про роботу ППО

Фото: 19 грудня в московських аеропортах оголосили план "Килим" (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" оголосили план "Килим". Росіяни заявляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначимо, що план "Килим" оголошують у тому разі, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Як передають російські Телеграм-канали, наразі літаки перенаправляють у інший аеропорт - "Шереметьєво".

Попередньо, вже затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

Фото: 19 грудня в московських аеропортах оголосили план "Килим" (flightradar24.com)

Оновлено 11:55. Мер Москви заявив про "відбиття атаки безпілотника"

За словами Сергія Собяніна так званими силами ППО в Одинцовському міському окрузі нібито було "відбито атаку безпілотника".

Традиційно у росіяни без "руйнувань та постраждалих".

Атаки дронів по РФ

Нагадаємо, що Міноборони Росії за сьогоднішній ранок вже три рази заявляло про так звані атаки БПЛА. І всі дрони буцімто були збиті в Брянській області.

Також неодноразово потрапляє під атаку і Московська область.

Як-от нещодавно безпілотники вразили військові обʼєкти зокрема на території Московської та Калузької областей. Як повідомили джерела РБК-Україна, за атакою стоїть успішна робота бійців ГУР МО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москвааеропорт