В московских аэропортах объявили план "Ковер". Россияне говорят о работе ПВО

Отметим, что план "Ковер" объявляют в том случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Как передают российские Телеграм-каналы, самолеты перенаправляются в другой аэропорт - "Шереметьево".

Предварительно, уже задержано несколько рейсов на вылет и на прилет.

Фото: 19 декабря в московских аэропортах объявили план "Ковер" (flightradar24.com)

Обновлено 11:55. Мэр Москвы заявил об "отражении атаки беспилотника"

По словам Сергея Собянина, так называемыми силами ПВО в Одинцовском городском округе якобы была "отбита атака беспилотника".

Традиционно у россиян без "разрушений и пострадавших".

Атаки дронов по РФ

Напомним, что Минобороны России за сегодняшнее утро уже три раза заявляло о так называемых атаках БПЛА. И все дроны якобы были сбиты в Брянской области.

Также не раз попадает под атаку и Московская область.

Как недавно беспилотники поразили военные объекты в частности на территории Московской и Калужской областей. Как сообщили источники РБК-Украина, за атакой стоит успешная работа бойцов ГУР МО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.