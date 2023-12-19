В московских аэропортах объявили план "Ковер". Россияне говорят о работе ПВО

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" объявили план "Ковер". Россияне заявляют о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
Отметим, что план "Ковер" объявляют в том случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.
Как передают российские Телеграм-каналы, самолеты перенаправляются в другой аэропорт - "Шереметьево".
Предварительно, уже задержано несколько рейсов на вылет и на прилет.
Фото: 19 декабря в московских аэропортах объявили план "Ковер" (flightradar24.com)
Обновлено 11:55. Мэр Москвы заявил об "отражении атаки беспилотника"
По словам Сергея Собянина, так называемыми силами ПВО в Одинцовском городском округе якобы была "отбита атака беспилотника".
Традиционно у россиян без "разрушений и пострадавших".
Напомним, что Минобороны России за сегодняшнее утро уже три раза заявляло о так называемых атаках БПЛА. И все дроны якобы были сбиты в Брянской области.
Также не раз попадает под атаку и Московская область.
Как недавно беспилотники поразили военные объекты в частности на территории Московской и Калужской областей. Как сообщили источники РБК-Украина, за атакой стоит успешная работа бойцов ГУР МО.
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