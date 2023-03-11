UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Московія" замість "Росії": Зеленський відповів на петицію про перейменування РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Електронна петиція на сайті президента України з пропозицією офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московію" набрала потрібну кількість голосів, і глава держави Володимир Зеленський відреагував на ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служб у президента України.

У відповіді зауважується, що правові основи відносин щодо назви географічних об'єктів, до яких належать і держави, регулюються Законом України №2604-IV від 2005 року "Про географічні назви".

Крім того, ця пропозиція має і міжнародно-правові аспекти.

У цьому контексті Зеленський нагадав, що статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН було розроблено та опубліковано перелік країн та регіонів, який містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди (використовуються для статистичних цілей Статистичним ООН Секретаріату ООН), та їх тризначні алфавітні коди (визначені Міжнародною Організацією зі Стандартизації, ISO).

"Таким чином, порушене у петиції питання потребує ретельного
опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на
можливі міжнародно-правові наслідки.", - йдеться у відповіді.

Президент звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням
"комплексно опрацювати" ініціативу, у тому числі із залученням
наукових установ. Пізніше - сповістити про результати "мене та автора петиції".

Обґрунтування ініціативи

Авторка петиції 22/170958-еп Валерія Шахворостова запропонувала офіційно перейменувати назву "росія" на "московія", а також замінити термін "російська" на "московський", "російська федерація" на "московська федерація".

На її думку, повернення історичної назви "Московія" стане "потужним інформаційним ходом на міжнародному рівні", а також призведе до розвіювання кремлівських міфів з приводу історичного минулого народу РФ і стане "важливим кроком в інформаційній війні, який допоможе Україні перемогти".

Також вона звернула увагу, що назва "Росія" існує лише 301 рік.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив заборону окремих символів РФ після війни.

Також додамо, що в березні в ООН висловили думку, що деколонізація Росії є неминучою, і пророкують розпад РФ на дрібні суб'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська Федерація