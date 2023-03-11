"Московия" вместо "России": Зеленский ответил на петицию о переименовании РФ

В ответе отмечается, что правовые основы отношений о названиях географических объектов, к которым относятся и государства, регулируются Законом Украины №2604-IV от 2005 года "О географических названиях".

Кроме того, данное предложение имеет и международно-правовые аспекты.

В этом контексте Зеленский напомнил, что статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН был разработан и опубликован перечень стран и регионов, который содержит названия соответствующих стран и регионов в алфавитном порядке, их трехзначные цифровые коды (используются для статистических целей Статистическим отделом Секретариата ООН), и их трехзначные алфавитные коды (определенные Международной Организацией по Стандартизации, ISO).

"Таким образом, поднятый в петиции вопрос требует тщательного

проработка как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая

возможные международно-правовые последствия", - говорится в ответе.

Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой

"комплексно проработать" инициативу, в том числе с привлечением

научных учреждений. Позже - известить о результатах "меня и автора петиции".

Обоснование инициативы

Автор петиции 22/170958-эп Валерия Шахворостова предложила официально переименовать название "россия" на "московия", а также заменить термин "российский" на "московский", "российская федерация" на "московская федерация".

По ее мнению, возвращение исторического названия "Московия" станет "мощным информационным ходом на международном уровне", а также приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого народа РФ, и стане "важным шагом в информационной войне, который поможет Украине победить".

Также она обратила внимание, что название "Россия" существует только 301 год.