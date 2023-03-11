"Московия" вместо "России": Зеленский ответил на петицию о переименовании РФ

Электронная петиция на сайте президента Украины с предложением официально переименовать название "Россия" на "Московию" набрала необходимые количество голосов, и глава государства Владимир Зеленский отреагировал на инициативу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу президента Украины.
В ответе отмечается, что правовые основы отношений о названиях географических объектов, к которым относятся и государства, регулируются Законом Украины №2604-IV от 2005 года "О географических названиях".
Кроме того, данное предложение имеет и международно-правовые аспекты.
В этом контексте Зеленский напомнил, что статистическим отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН был разработан и опубликован перечень стран и регионов, который содержит названия соответствующих стран и регионов в алфавитном порядке, их трехзначные цифровые коды (используются для статистических целей Статистическим отделом Секретариата ООН), и их трехзначные алфавитные коды (определенные Международной Организацией по Стандартизации, ISO).
"Таким образом, поднятый в петиции вопрос требует тщательного
проработка как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая
возможные международно-правовые последствия", - говорится в ответе.
Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой
"комплексно проработать" инициативу, в том числе с привлечением
научных учреждений. Позже - известить о результатах "меня и автора петиции".
Автор петиции 22/170958-эп Валерия Шахворостова предложила официально переименовать название "россия" на "московия", а также заменить термин "российский" на "московский", "российская федерация" на "московская федерация".
По ее мнению, возвращение исторического названия "Московия" станет "мощным информационным ходом на международном уровне", а также приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого народа РФ, и стане "важным шагом в информационной войне, который поможет Украине победить".
Также она обратила внимание, что название "Россия" существует только 301 год.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк допустил запрет отдельных символов РФ после войны.
Также добавим, что в марте в ООН высказали мнение, что деколонизация России является неминуемой, и пророчат распад РФ на мелкие субъекты.
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