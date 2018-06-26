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Москалькова заявила, что Сенцов отказался от встречи с врачами

НовостиОбщество    26.06.2018 - 09:12
Фото: Татьяна Москалькова (ombudsmanrf.org)
Фото: Татьяна Москалькова (ombudsmanrf.org)

Она сообщила, что планирует посетить украинского политзаключенного, как только вернется из Киева

Украинский режиссер, заключенный в Российской Федерации (РФ), Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после прибытия в Киев, передает "112 Украина".

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы к ним было доверие. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - заявила она.

Также она отметила, что Сенцов "встает и разговаривает".

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодания - это очень продолжительный срок", - отметила омбудсмен.

Она заявила, что ежедневно получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

Также Москалькова сообщила, что планирует сам посетить Сенцова, как только она вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

"Я после возвращения из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней," - отметила Москалькова.

Напомним, ранее Людмила Денисова сообщала, относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова и его голодовки поступает противоречивая информация.

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Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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