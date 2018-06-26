Денисова заявила про суперечливі дані щодо стану Сенцова

Сенцов вже 44 дні голодує у російській в'язниці

Щодо стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова та його голододування надходить суперечлива інформація. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова.

Зокрема, 22 червня голова ради при президенті РФ Михайло Федотов запевнив, що Сенцов нібито погодився приймати суміш для спеціалізованого харчування Nitridrink. Однак наступного дня адвокат Сенцова зазначив, що його підзахисний написав заяву про згоду на прийом суміші в разі нової кризи і за висновком лікарів. Однак він її не приймає.

"Вся ця суперечлива інформація змушує ставитися до неї з великою недовірою. Очевидно тільки те, що від нас приховують справжній стан здоров'я Олега...Вимагаю негайного доступу до людини, яка 44 дні голодує і зараз знаходиться на межі життя і смерті", - зазначила Денисова.

Сьогодні 44-й день голодування Олега Сенцова. В інформації, яка надходить про стан його здоров’я - суцільні розбіжності.... Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова президенту Росії Володимиру Путіну.