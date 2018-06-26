Москалькова заявила, що Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями

Вона повідомила, що планує відвідати українського політв'язня, як тільки повернеться з Києва

Український режисер, ув'язнений у Російській Федерації (РФ), Олег Сенцов відмовився від пропозиції пройти огляд у лікарів, яких оберуть адвокат і родичі. Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова після прибуття до Києва, передає "112 Україна".

"Ми запропонували, я звернулась до керівника пенітенціарної системи з тим, щоб йому провели консиліум з тими лікарями, яких запропонує адвокат або родичі, щоб до них була довіра. Він сказав, що він взагалі не хоче зустрічатися ні з якими лікарями, що він міцний, що не дочекаються і він буде відстоювати свою позицію до кінця", - заявила вона.

Також вона зазначила, що Сенцов "встає і розмовляє".

"Я не бачу смертельної небезпеки, але мене не може не турбувати, що 40 днів голодування - це дуже тривалий термін", - зазначила омбудсмен.

Вона заявила, що щодня отримує докладну інформацію про стан здоров'я Сенцова від уповноваженого з прав людини в Ямало-Ненецькому окрузі Анатолія Сака.

Також Москалькова повідомила, що планує сама відвідати Сенцова, як тільки вона повернеться з Києва, та при наявності дозволу поїде разом з українським омбудсменом Людмилою Денісовою.

"Я після повернення з Києва обов'язково сама поїду його провідати. Якщо буде дозвіл на відвідування разом з Людмилою Денісовою, то поїду разом з нею," - зазначила Москалькова.

Нагадаємо, раніше Людмила Денисова повідомляла, що відносно стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова та його голодування надходить суперечлива інформація.