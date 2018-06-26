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Москалькова заявила, що Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 09:12
Фото: Тетяна Москалькова (ombudsmanrf.org)
Фото: Тетяна Москалькова (ombudsmanrf.org)

Вона повідомила, що планує відвідати українського політв'язня, як тільки повернеться з Києва

Український режисер, ув'язнений у Російській Федерації (РФ), Олег Сенцов відмовився від пропозиції пройти огляд у лікарів, яких оберуть адвокат і родичі. Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова після прибуття до Києва, передає "112 Україна".

"Ми запропонували, я звернулась до керівника пенітенціарної системи з тим, щоб йому провели консиліум з тими лікарями, яких запропонує адвокат або родичі, щоб до них була довіра. Він сказав, що він взагалі не хоче зустрічатися ні з якими лікарями, що він міцний, що не дочекаються і він буде відстоювати свою позицію до кінця", - заявила вона.

Також вона зазначила, що Сенцов "встає і розмовляє".

"Я не бачу смертельної небезпеки, але мене не може не турбувати, що 40 днів голодування - це дуже тривалий термін", - зазначила омбудсмен.

Вона заявила, що щодня отримує докладну інформацію про стан здоров'я Сенцова від уповноваженого з прав людини в Ямало-Ненецькому окрузі Анатолія Сака.

Також Москалькова повідомила, що планує сама відвідати Сенцова, як тільки вона повернеться з Києва, та при наявності дозволу поїде разом з українським омбудсменом Людмилою Денісовою.

"Я після повернення з Києва обов'язково сама поїду його провідати. Якщо буде дозвіл на відвідування разом з Людмилою Денісовою, то поїду разом з нею," - зазначила Москалькова.

Нагадаємо, раніше Людмила Денисова повідомляла, що відносно стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова та його голодування надходить суперечлива інформація.

Денисова заявила про суперечливі дані щодо стану Сенцова Держсекретар США розповів про своє завдання у відносинах з Росією
Теги публікації: Російська Федерація, Олег Сенцов, Денисова, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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