Москалькова не подтвердила слова Денисовой об освобождении украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не подтвердила слова омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении военнопленных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в ФСБ с просьбой заменить украинским морякам меру пресечения.

"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно", - заявила Москалькова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 24 июля, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута. Также она отметила, что сейчас оформляются последние документы и в скором времени моряки вернуться на родину.

Позже Денисова уточнила, что подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ Российской Федерации Михаила Шишова о принятии решения об избрании ее личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО.

Ранее Людмила Денисова заявляла, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. И она, как уполномоченная Верховной рады по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия украинских военнопленных в досудебном рассмотрении.

Отметим, в мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.