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Москалькова "отслеживает" в украинских тюрьмах 36 россиян, которых могут обменять

Новости » Общество    21.10.2019 - 23:20
Москалькова "отслеживает" в украинских тюрьмах 36 россиян, которых могут обменять
Фото: Татьяна Москалькова (kremlin.ru)

Однако российскому омбудсмену не известны списки лиц на обмен

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова постоянно интересуется условиями содержания и просит украинскую коллегу следить за здоровьем 36 россиян, которые могут попасть в списки на обмен пленными. Об этом передает "Радио Свобода".

Однако, призналась Москалькова в комментарии российским СМИ, эти лица хотя и находятся в тюрьмах и СИЗО в Украине, но списки заключенных на обмен и их количество ей не известно.

"В моем списке тех, кто обратился ко мне сам или через родственников, сейчас 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания. Обращаюсь к украинскому уполномоченного Людмилы Денисовой, чтобы отслеживала, сообщала о состоянии здоровья'я", - сказала Москалькова.

Российский омбудсмен добавила, что списки на обмен "формируют другие органы", поэтому пока о конкретных датах она говорить не может.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил недавно, что процесс нового обмена пленными с Россией находится на завершающем этапе. Новый обмен, по словам министра, будет включать 3 группы людей.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после встречи в нормандском формате.

Зато уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова после таких заявлений с украинской стороны отметила, что пока рано говорить о новом этапе обмена пленными.

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