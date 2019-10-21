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Москалькова "відстежує" в українських в'язницях 36 росіян, яких можуть обміняти

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 23:20
Москалькова "відстежує" в українських в'язницях 36 росіян, яких можуть обміняти
Фото: Тетяна Москалькова (kremlin.ru)

Проте російському омбудсмену не відомі списки осіб на обмін

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова постійно цікавиться умовами утримання та просить українську колегу стежити за здоров'ям 36 росіян, які можуть потрапити у списки на обмін полоненими. Про це передає "Радіо Свобода".

Проте, які зізналась Москалькова у коментарі російським ЗМІ, ці особи хоч і перебувають у в'язницях та СІЗО в Україні, але списки ув'язнених на обмін та їх кількість їй не відома.

"У моєму списку тих, хто звернувся до мене сам або через родичів, зараз 36 осіб, які перебувають у зоні моєї особливої уваги. Звертаюся до українського уповноваженого Людмили Денісової, щоб відстежувала, повідомляла про стан здоров'я", - сказала Москалькова.

Російський омбудсмен додала, що списки на обмін "формують інші органи", тому наразі про конкретні дати вона говорити не може.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко нещодавно заявив, що процес нового обміну полоненими з Росією перебуває на завершальному етапі. Новий обмін, за словами міністра, буде включати 3 групи людей.

Також президент України Володимир Зеленський повідомляв, що дата нового обміну полоненими між Україною та РФ стане відома після зустрічі в нормандському форматі.

Натомість уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова після таких заяв з української сторони зазначила, що поки зарано говорити про новий етап обміну полоненими.

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