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Москалькова отказалась называть место, куда этапируют фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     14.02.2020 - 20:09
Москалькова отказалась называть место, куда этапируют фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Ранее стало известно, что Абдулаевых этапируют в неизвестном направлении

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась называть место, куда этапируют фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых. Об этом Москалькова написала на своей странице в Facebook.

Москалькова ответила на обращение Уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, которая ранее попросила сообщить место пребывания Абдуллаевых.

"По поводу братьев Абдуллаевых сообщаю Вам, что они направлены отбывать наказание по приговору суда в один из регионов России. Согласно закону, до прибытия непосредственно в колонию место отбывания наказания не разглашается. По прибытию заключенный имеет право сообщить родственникам о месте своего нахождения", - написала Москалькова.

Напомним, адвокат Эдем Семедляев сообщил, что фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые находились в российском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении.

Также сообщалось, что осужденный по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в российском следственном изоляторе инсульт. А у его брата Узеира Абдуллаева, который также является фигурантом этого дела, проблемы с сердцем и почками.

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Новости Украины этапированиеДенисоваХизб ут-Тахрир
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