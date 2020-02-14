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Москалькова відмовилася називати місце, куди етапують фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 20:09
Москалькова відмовилася називати місце, куди етапують фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Раніше стало відомо, що Абдулаєвих етапують у невідомому напрямку

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова відмовилася називати місце, куди етапують фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" братів Узеіра і Теймура Абдуллаєвих. Про це Москалькова написала на своїй сторінці в Facebook.

Москалькова відповіла на звернення Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової, яка раніше попросила повідомити місце перебування Абдуллаєвих.

"З приводу братів Абдуллаєвих повідомляю Вам, що вони направлені відбувати покарання за вироком суду в один з регіонів Росії. Згідно із законом, до прибуття безпосередньо в колонію місце відбування покарання не розголошується. По прибуттю ув'язнений має право повідомити родичів про місце свого перебування", - написала Москалькова.

Нагадаємо, адвокат Едем Семедляєв повідомив, що фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Узеіра і Теймура Абдуллаєвих, які перебували в російському СІЗО, етапували в невідомому напрямку.

Також повідомлялося, що засуджений по першому сімферопольському "справі Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв переніс в російському слідчому ізоляторі інсульт. А у його брата Узеіра Абдуллаєва, який також є фігурантом цієї справи, проблеми з серцем і нирками.

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєв переніс інсульт в російському СІЗО "Суд" у Криму залишив під арештом трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
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