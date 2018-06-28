Москалькова обвинила Денисову в "непонятном и агрессивном" поведении

Действия Денисовой вызывают у Москальковой "чрезвычайную обеспокоенность"
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что "непонятные действия" уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, которая "в ультимативной форме и с агрессивным настроем" пыталась попасть к политзаключенному Олегу Сенцову "вызывают чрезвычайную обеспокоенность". Об этом 28 июня заявили в пресс-службе омбудсмена РФ.
"Людмила Денисова два дня назад не оказала совершенно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, содержащегося в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроем пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществлению мониторинговых визитов", - написала Москалькова.
По ее словам, Денисова "пыталась дискредитировать принимаемые мною (Москальковой, - ред.) меры по недопущению нарушения прав граждан Украины".
Москалькова заверила, что угрозы жизни Сенцова нет.
Напомним, Денисова приехала в Лабытнанги на встречу с Сенцовым. С 9 утра она пыталась подать заявление на встречу с политзаключенным, и только в 17:02 вышел дежурный и принял заявление.