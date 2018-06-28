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Москалькова обвинила Денисову в "непонятном и агрессивном" поведении

НовостиПолитика    28.06.2018 - 21:54
Фото: Татьяна Москалькова (ombudsmanrf.org)
Фото: Татьяна Москалькова (ombudsmanrf.org)

Действия Денисовой вызывают у Москальковой "чрезвычайную обеспокоенность"

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что "непонятные действия" уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, которая "в ультимативной форме и с агрессивным настроем" пыталась попасть к политзаключенному Олегу Сенцову "вызывают чрезвычайную обеспокоенность". Об этом 28 июня заявили в пресс-службе омбудсмена РФ. 

"Людмила Денисова два дня назад не оказала совершенно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, содержащегося в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроем пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществлению мониторинговых визитов", - написала Москалькова.

По ее словам, Денисова "пыталась дискредитировать принимаемые мною (Москальковой, - ред.) меры по недопущению нарушения прав граждан Украины".

Москалькова заверила, что угрозы жизни Сенцова нет.

Напомним, Денисова приехала в Лабытнанги на встречу с Сенцовым. С 9 утра она пыталась подать заявление на встречу с политзаключенным, и только в 17:02 вышел дежурный и принял заявление.

Российская колония приняла заявление Денисовой о посещении Сенцова Состояние Сенцова удовлетворительное, но есть опасения, - Москалькова
Теги публикации: омбудсмен, Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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