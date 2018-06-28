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Москалькова звинуватила Денісову в "незрозумілій і агресивній" поведінці

НовиниПолітика    28.06.2018 - 21:54
Фото: Тетяна Москалькова (ombudsmanrf.org)
Фото: Тетяна Москалькова (ombudsmanrf.org)

Дії Денісової викликають у Москалькової "надзвичайну стурбованість"

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що "незрозумілі дії" уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової, яка "в ультимативній формі і з агресивним настроєм" намагалася потрапити до політв'язня Олега Сенцова "викликають надзвичайну стурбованість". Про це 28 червня заявили в прес-службі омбудсмена РФ.

"Людмила Денісова два дні тому не надала жодної підтримки при спробі мого відвідування громадянина Росії, що міститься в СІЗО Києва, а сьогодні в ультимативній формі і з агресивним настроєм намагалася потрапити до Сенцова, що явно не сприяє налагодженню конструктивного діалогу та здійснення моніторингових візитів", - написала Москалькова.

За її словами, Денісова "намагалася дискредитувати прийняті мною (Москальковою, - ред.) заходи щодо недопущення порушення прав громадян України".

Москалькова запевнила, що загрози життю Сенцова немає.

Нагадаємо, Денісова приїхала в Лабитнангі на зустріч з Сенцовим. З 9 ранку вона намагалася подати заяву на зустріч з політв'язнем, і лише в 17:02 вийшов черговий і прийняв заяву.

Російська колонія прийняла заяву Денісової щодо відвідання Сенцова Стан Сенцова задовільний, але є побоювання, - Москалькова
Теги публікації: омбудсмен, Олег Сенцов, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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