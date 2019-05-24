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Мосійчук заявив про вихід із Радикальної партії

Новини » Політика    24.05.2019 - 20:58
Мосійчук заявив про вихід із Радикальної партії
Фото: Ігор Мосійчук (facebook.com/igor.mosijcuk)

Мосійчук зазначив, що це було нелегке, добре виважене рішення, яке він був змушений ухвалити

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив про свій вихід з лав Радикальної партії Олега Ляшка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мосійчука у Facebook.

Він зазначив, що це було нелегке, добре виважене рішення, яке він був змушений ухвалити.

"Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю", - написав Мосійчук. 

Народний депутат також зазначив, що зараз Україна, "як ніколи, потребує тих, хто готовий боротись за її майбутнє".

"Як саме це буду робити я, багато в чому залежить від стану мого здоров’я. У будь-якому випадку не полишу громадської і журналістської діяльності, та сподіваюсь, що Бог дасть сил продовжити і політичну діяльність. Наразі визначаюсь щодо подальших дій. Як тільки ухвалю конкретне рішення - повідомлю громадськість і ЗМІ", - зазначив Мосійчук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука склали протокол під час президентських виборів за фото бюлетеня. 

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