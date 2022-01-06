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Мошенники пытались украсть 720 тысяч долларов, выделенных на оборудование для больных COVID-19

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Украина, Четверг 06 января 2022 13:15
Мошенники пытались украсть 720 тысяч долларов, выделенных на оборудование для больных COVID-19 Фото: мошенники пытались украсть 720 тысяч долларов на COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Киберполиция Украины предотвратила похищение более 720 тысяч долларов со счета медицинской компании. Средства были предназначены для покупки медицинского оборудования для обследования больных на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции.

По данным пресс-службы, в департамент обратилась медицинская компания, которая сообщила о мошенническом завладении деньгами.

Правоохранители установили, что злоумышленники прислали фишинговую ссылку партнерам потерпевшей компании. С помощью фишинга правонарушители получили данные для входа в электронный ящик. Далее подделали платежное поручение, которое рассылали из взломанного электронного ящика партнеров из Китайской Народной Республики.

"Украинская медицинская компания перечислила деньги на счет мошенников, открытый в Великобритании. Таким образом фигуранты пытались присвоить более 723 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, киберполиция выявила мошенников, которые изготавливали и продавали в интернете поддельные алкогольные напитки. На этом они "заработали" 1,6 млн гривен.

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Киберполиция
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