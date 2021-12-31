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Продавали поддельный элитный алкоголь: киберполиция раскрыла схему на 1,6 млн гривен

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Харьковская область, Пятница 31 декабря 2021 11:32
Продавали поддельный элитный алкоголь: киберполиция раскрыла схему на 1,6 млн гривен Фото: под Харьковом продавали поддельный алкоголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Киберполиция разоблачила мошенников, которые изготовляли и продавали в интернете поддельные алкогольные напитки. На этом они "заработали" 1,6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Злоумышленники в Харьковской области продавали алкоголь с признаками подделки и без марок акцизного налога. Они занимались таким "бизнесом" в течении 2021 года. "Товар" продавали на специально созданных сайтах.

Полиция установила, что к преступной схеме причастны 5 мужчин. У них изъяли тысячу бутылок спиртных напитков и наличные на сумму 1,6 млн гривен.

Фото: мошенники подделывали спиртные напитки и продавали их (mvs.gov.ua)

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Мелитополе правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению контрафактной водки, которую затем "украшали" бирками известных марок.

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