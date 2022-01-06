ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шахраї намагалися вкрасти 720 тисяч доларів, призначених на обладнання для хворих на COVID-19

Новость на русском →
Україна, Четвер 06 січня 2022 13:15
Шахраї намагалися вкрасти 720 тисяч доларів, призначених на обладнання для хворих на COVID-19 Фото: шахраї намагалися вкрасти 720 тисяч доларів на COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кіберполіція України запобігла викраденню понад 720 тисяч доларів із рахунку медичної компанії. Кошти були призначені для купівлі медичного обладнання для обстеження хворих на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту кіберполіції.

За даними прес-служби, до департаменту звернулася медична компанія, яка повідомила про шахрайське заволодіння грошима.

Правоохоронці встановили, що зловмисники надіслали фішингове посилання партнерам потерпілої компанії. За допомогою фішингу правопорушники отримали дані для входу до електронної скриньки. Далі підробили платіжне доручення, яке розсилали зі зламаної електронної скриньки партнерів із Китайської Народної Республіки.

"Відтак українська медична компанія перерахувала гроші на рахунок шахраїв, відкритий у Великобританії. У такий спосіб фігуранти намагалися привласнити понад 723 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, кіберполіція викрила шахраїв, які виготовляли та продавали в інтернеті підроблені алкогольні напої. На цьому вони "заробили" 1,6 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киберполиция
NEWS
Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду
Які тарифи зміняться в січні: скільки будемо платити за газ, світло, тепло і воду
DAILY
Митрополит Епіфаній: Ми не прагнемо бути державною церквою, як РПЦ
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Митрополит Епіфаній: Ми не прагнемо бути державною церквою, як РПЦ