Мошенники предлагают фейковые выплаты украинцам. В НБУ рассказали, как уберечься

Мошенники продолжают предлагать фейковые выплаты украинцам. Для этого они создают телеграм-каналы, которые выглядят, как банковские или каналы международных организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Аферисты предлагают оформить денежную помощь от стран ЕС, ООН, банков, Дія и даже НАТО", - говорится в сообщении.
В таких каналах мошенники могут размещать фишинговые ссылки на сайты, где можно якобы оформить такую выплату.
Под предлогом оформления выплаты просят сообщить секретную информацию:
Также в социальной сети Facebook выявлен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылки на так называемый Единый Компенсационный Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств.
На упомянутом ресурсе предлагается предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.
Ранее в Национальном банке Украины предупредили о новой мошеннической схеме с посылками "Новой почтой".
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