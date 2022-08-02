Шахраї пропонують фейкові виплати українцям. У НБУ розповіли, як уберегтися

Шахраї продовжують пропонувати фейкові виплати українцям. Для цього вони створюють телеграм-канали, які виглядають, як банківські або канали міжнародних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Аферисти пропонують оформити грошову допомогу від країн ЄС, ООН, банків, Дії та навіть НАТО", - йдеться в повідомленні.
У таких каналах шахраї можуть розміщувати фішингові посилання на сайти, де можна начебто оформити таку виплату.
Під приводом оформлення виплати просять повідомити секретну інформацію:
Також у соціальній мережі Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів.
На згаданому ресурсі пропонується надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки будуть скомпрометовані.
Раніше у Національному банку України попередили про нову шахрайську схему з посилками "Новою поштою".
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