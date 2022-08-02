Шахраї пропонують фейкові виплати українцям. У НБУ розповіли, як уберегтися

Шахраї продовжують пропонувати фейкові виплати українцям. Для цього вони створюють телеграм-канали, які виглядають, як банківські або канали міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Аферисти пропонують оформити грошову допомогу від країн ЄС, ООН, банків, Дії та навіть НАТО", - йдеться в повідомленні. У таких каналах шахраї можуть розміщувати фішингові посилання на сайти, де можна начебто оформити таку виплату. Як шахраї привласнюють чужі кошти Під приводом оформлення виплати просять повідомити секретну інформацію: пін-код до картки;

трьохзначний номер на звороті картки;

термін дії картки тощо. Також у соціальній мережі Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів. На згаданому ресурсі пропонується надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки будуть скомпрометовані. Як уникнути шахрайства Отримуйте інформацію з офіційних джерел.

Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Про те, як відрізнити шахрайський сайт від справжнього, читайте за посиланням.

Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте картку через інтернет-банкінг або зателефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки.

Нікому не повідомляйте пін-код до картки, три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.