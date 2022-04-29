Мошенники от имени банков рассылают письма: украинцев предупредили о "схеме"

"Во время осуществления парламентского контроля за соблюдением законодательства о защите персональных данных выявлены факты направления сообщений якобы от Приватбанка и Ощадбанка с электронных адресов privat24@gi.ua, privat24@vts.ua, oschadbank@vts.ua",- написала Денисова.

Как рассказала омбудсмен, в сообщениях злоумышленники рекомендуют перейти по предоставленной ссылке, чтобы "обновить свои счета или просмотреть детали платежа".

"Чтобы не стать жертвой мошенников и сохранить свои средства и персональные данные настойчиво призываю внимательно относиться к полученным сообщениям в условиях войны. В случае их поступления - не открывайте подозрительные ссылки и не загружайте вложенные файлы", - призвала она.

Денисова добавила, если ваши права на приватность, защита персональных данных нарушены, обращайтесь на горячую линию Уполномоченного 0-800-50-17-20 (бесплатно, круглосуточно).

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье мошенники спекулируют на поддержке армии от имени ОВА.

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