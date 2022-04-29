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Шахраї від імені банків розсилають листи: українців попередили про "схему"

Фото: українців попередили про шахрайську схему (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українців попередили про шахраїв, які можуть розсилати листи нібито від ПриватБанку та Ощадбанку. Зловмисники у своїх повідомленнях просять перейти "за посиланням", громадян просять не відкривати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову у Facebook.

"Під час здійснення парламентського контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних виявлено факти направлення повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку з електронних адрес privat24@gi.ua, privat24@vts.ua, oschadbank@vts.ua", - написала Денісова.

Як розповіла омбудсмен, у повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням, щоб "оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу".

"Щоб не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти й персональні дані наполегливо закликаю уважно ставитись до отриманих повідомлень в умовах війни. У разі їх надходження - не відкривайте підозрілі посилання та не завантажуйте вкладені файли", - закликала вона.

Денісова додала, якщо ваші права на приватність, захист персональних даних порушені, звертайтесь на гарячу лінію Уповноваженого 0-800-50-17-20 (безкоштовно, цілодобово).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Закарпатті шахраї спекулюють на підтримці армії від імені ОВА.

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