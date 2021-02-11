Мошенничество на 100 тысяч долларов: замдиректору "Украэроруха" сообщили о подозрении

Отмечается, что чиновника уличили в законченном покушении на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Прокуратурой установлено, что в течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тысячи га для обработки и высадки сельскохозяйственных культур. Участки расположены на территории Полтавской области и принадлежат одному из госпредприятий.

Мужчина ранее был начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях. В то время он потребовал от фермеров средства в сумме 100 тысяч долларов.

Фото: задержание (kyiv.gp.gov.ua)

"При этом никаких возможностей выполнить обещания человек не имел, а свое содействие объяснял бы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы", - говорится в сообщении.

Чиновника задержали во время передачи части суммы, а именно 70 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.