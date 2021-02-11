Мошенничество на 100 тысяч долларов: замдиректору "Украэроруха" сообщили о подозрении

Заместителя директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэроруха" подозревают в мошенничестве на 100 тысяч долларов. Прокуратура сообщила ему о подозрении.
Отмечается, что чиновника уличили в законченном покушении на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Прокуратурой установлено, что в течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тысячи га для обработки и высадки сельскохозяйственных культур. Участки расположены на территории Полтавской области и принадлежат одному из госпредприятий.
Мужчина ранее был начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областях. В то время он потребовал от фермеров средства в сумме 100 тысяч долларов.
Фото: задержание (kyiv.gp.gov.ua)
"При этом никаких возможностей выполнить обещания человек не имел, а свое содействие объяснял бы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы", - говорится в сообщении.
Чиновника задержали во время передачи части суммы, а именно 70 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в конце января в Киевской области разоблачили банду, которая занималась разбойными нападениями и похищением людей. Банду, в которую входили оперативники полиции, возглавлял подполковник СБУ.
Кроме того, в Черниговской области заключенного подозревают в интернет-мошенничестве. Отбывая в колонии наказание за совершение имущественных преступлений, он продавал несуществующую сельскохозяйственную технику.