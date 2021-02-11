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Шахрайство на 100 тисяч доларів: заступник директора "Украероруху" повідомили про підозру

Автор: РБК-Україна

Заступника директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украероруху" підозрюють в шахрайстві на 100 тисяч доларів. Прокуратура повідомила йому про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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Наголошується, що чиновника звинуватили в закінченому замаху на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Прокуратурою встановлено, що протягом 2019 року підозрюваний, ввівши в оману фермерів, обіцяв їм сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2 тисячі га для обробки та садіння сільськогосподарських культур. Ділянки розташовані на території Полтавської області і належать одному з держпідприємств.

Чоловік раніше був начальником регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській і Сумській областях. У той час він зажадав від фермерів кошти в сумі 100 тисяч доларів.

Фото: затримання (kyiv.gp.gov.ua)

"При цьому жодних можливостей виконати обіцянки чоловік не мав, а своє сприяння пояснював би наявними у нього впливовими зв'язками за попереднім місцем роботи", - йдеться в повідомленні.

Чиновника затримали під час передачі частини суми, а саме 70 тисяч доларів. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в кінці січня у Київській області викрили банду, яка займалася розбійними нападами та викраденням людей. Банду, в яку входили оперативники поліції, очолював підполковник СБУ.

Крім того, у Чернігівській області укладеного підозрюють в інтернет-шахрайстві. Відбуваючи в колонії покарання за скоєння майнових злочинів, він продавав неіснуючий сільськогосподарську техніку.

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