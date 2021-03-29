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Потужний вибух на заводі в Індонезії: кількість постраждалих зросла

Новость на русском → Індонезія, Понеділок 29 березня 2021 10:39
Потужний вибух на заводі в Індонезії: кількість постраждалих зросла Фото: в результаті вибуху на НПЗ постраждали 28 чоловік (Kompas.com ALWI)
Автор: РБК-Україна

Число постраждалих у результаті пожежі на нафтопереробному заводі в провінції Індонезії Західна Ява зросло. Їх уже 28 осіб.

Про це інформує портал kumparan.com, посилаючись на місцеву поліцію.

Зазначено, що п'ять з них отримали серйозні поранення.

Відзначається, що понад 700 жителів перемістили в пункти тимчасового утримання.

Пожежа і вибух на НПЗ у місті Балонган стався 29 березня. Його було чутно на відстані до п'яти кілометрів, а пожежу було видно на відстані чотирьох кілометрів.

Влада допускає, що причиною події на заводі міг стати удар блискавки, бо перед цим у районі НПЗ почався сильний дощ.

Як писало РБК-Україна, раніше було відомо про 20 постраждалих. Зазначалося, що найбільше постраждали жителі будинків, які розташовані поруч з місцем події.

Нагадаємо, 28 березня в Індонезії два терористи смертника влаштували вибух біля католицької церкви. В результаті теракту постраждали не менше 14 людей.

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