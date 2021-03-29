Потужний вибух на заводі в Індонезії: кількість постраждалих зросла
Число постраждалих у результаті пожежі на нафтопереробному заводі в провінції Індонезії Західна Ява зросло. Їх уже 28 осіб.
Зазначено, що п'ять з них отримали серйозні поранення.
Відзначається, що понад 700 жителів перемістили в пункти тимчасового утримання.
Пожежа і вибух на НПЗ у місті Балонган стався 29 березня. Його було чутно на відстані до п'яти кілометрів, а пожежу було видно на відстані чотирьох кілометрів.
Влада допускає, що причиною події на заводі міг стати удар блискавки, бо перед цим у районі НПЗ почався сильний дощ.
Як писало РБК-Україна, раніше було відомо про 20 постраждалих. Зазначалося, що найбільше постраждали жителі будинків, які розташовані поруч з місцем події.
Нагадаємо, 28 березня в Індонезії два терористи смертника влаштували вибух біля католицької церкви. В результаті теракту постраждали не менше 14 людей.