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Мощный ураган "Ханна" обрушился на побережья Техаса

Автор: Инна Собора

Пока о пострадавших не сообщалось

Мощный ураган "Ханна" достиг побережья Техаса. Ураган движется со скоростью ветра до 150 километров в час.

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Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC) в Twitter.

Отмечается, что ураган начался в 115 км от города Корпус-Кристи. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Жителей штата призывают прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность из-за погодних условий, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.

"Ханна" - первый в 2020 году ураган, который охватит территорию Техаса.

Ранее сообщалось, что шторм "Ханна" принесет сильные ливни в разные части Южного Техаса, а также на северо-восток Мексики.

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