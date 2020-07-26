Мощный ураган "Ханна" обрушился на побережья Техаса

Мощный ураган "Ханна" достиг побережья Техаса. Ураган движется со скоростью ветра до 150 километров в час.

Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC) в Twitter.

Отмечается, что ураган начался в 115 км от города Корпус-Кристи. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Жителей штата призывают прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность из-за погодних условий, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.

"Ханна" - первый в 2020 году ураган, который охватит территорию Техаса.

Ранее сообщалось, что шторм "Ханна" принесет сильные ливни в разные части Южного Техаса, а также на северо-восток Мексики.