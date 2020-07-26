Потужний ураган "Ханна" обрушився на узбережжя Техасу

Потужний ураган "Ханна" досяг узбережжя Техасу. Ураган рухається зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Національний центр попередження про урагани США (NHC) в Twitter.

Наголошується, що ураган почався в 115 км від міста Корпус-Крісті. Інформації про постраждалих і руйнування немає.

Жителів штату закликають прислухатися до вказівок місцевих чиновників і зберігати пильність через погодні умови, щоб забезпечити безпеку собі і своїм близьким.

"Ханна" - перший в 2020 році ураган, який охопить територію Техасу.

Раніше повідомлялося, що шторм "Ханна" принесе сильні зливи в різні частини Південного Техасу, а також на північний схід Мексики.