Мощный торнадо в Лондоне натворил беды за несколько минут: разрушил дома и автомобили

Мощный торнадо накрыл восточную часть Лондона, натворив немало бед жителям этого района. Интересно то, что стихия не была длительной, но убытков оставила много.

Полиция Лондона получила сообщения о том, что торнадо пронесся по нескольким улицам в Баркинге около 19.20 в пятницу вечером. После себя стихия оставила разрушенные заборы и стены, поврежденные автомобили.

Журналист издания, который проживает в этом районе, говорит, что в 19:15 внезапно налетел сильный ветер. У раган валял столбы забора, собирал мусор и обломки и раскачивал их "по кругу, как торнадо".

"Мусор и полиэтиленовые пакеты кружились, как торнадо. Это было страшно, так как они могут поднимать тяжелые предметы", "Я был в шоке - думал, дом обвалится", - описывают происходящее жители района в соцсетях.

Самое интересное, что все закончилось за "несколько минут", но этого хватило, чтоб повредить шесть или семь улиц. Выйдя из дома люди увидели дома с поврежденными крышами и разбитыми окнами, а также ряды поврежденных автомобилей.

Через несколько минут на место происшествия прибыли службы экстренной помощи. Сообщений о травмах не поступало.

Все произошло настолько быстро, что в полиции не могут подтвердить, был ли это торнадо или другое природное явление.