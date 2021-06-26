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Мощный торнадо в Лондоне натворил беды за несколько минут: разрушил дома и автомобили

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Великобритания, Суббота 26 июня 2021 05:30
Мощный торнадо в Лондоне натворил беды за несколько минут: разрушил дома и автомобили Фото: по Лондону прошелся мощный торнадо (twitter.com/Rich84257417)
Автор: Наталья Скороход

Мощный торнадо накрыл восточную часть Лондона, натворив немало бед жителям этого района. Интересно то, что стихия не была длительной, но убытков оставила много.

Об этом сообщает Sky News.

Полиция Лондона получила сообщения о том, что торнадо пронесся по нескольким улицам в Баркинге около 19.20 в пятницу вечером. После себя стихия оставила разрушенные заборы и стены, поврежденные автомобили.

Журналист издания, который проживает в этом районе, говорит, что в 19:15 внезапно налетел сильный ветер. Ураган валял столбы забора, собирал мусор и обломки и раскачивал их "по кругу, как торнадо".

"Мусор и полиэтиленовые пакеты кружились, как торнадо. Это было страшно, так как они могут поднимать тяжелые предметы", "Я был в шоке - думал, дом обвалится", - описывают происходящее жители района в соцсетях.

Самое интересное, что все закончилось за "несколько минут", но этого хватило, чтоб повредить шесть или семь улиц. Выйдя из дома люди увидели дома с поврежденными крышами и разбитыми окнами, а также ряды поврежденных автомобилей.

Через несколько минут на место происшествия прибыли службы экстренной помощи. Сообщений о травмах не поступало.

Все произошло настолько быстро, что в полиции не могут подтвердить, был ли это торнадо или другое природное явление.

"Около 19.20 вызвали полицию, чтобы сообщить о повреждениях крыш, электрооборудования, уличной мебели и транспортных средств на Халс-авеню и некоторых прилегающих дорогах в районе Баркинга. Это связанный с погодой инцидент, во время которого произошел удар молнии. Мы видели сообщения о торнадо, но не можем подтвердить это. Сообщений о каких-либо жертвах нет", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, мощный ливень во Львове затопил Mcdonald's. Появилось видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Чехии также люди пострадали от торнадо. Есть погибшие.

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