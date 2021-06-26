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Потужний торнадо в Лондоні накоїв біди за кілька хвилин: зруйнував будинки і автомобілі

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Великобританія, Субота 26 червня 2021 05:30
Потужний торнадо в Лондоні накоїв біди за кілька хвилин: зруйнував будинки і автомобілі Фото: по Лондону пройшовся потужний торнадо (twitter.com/Rich84257417)
Автор: Наталья Скороход

Потужний торнадо накрив східну частину Лондона, накоївши чимало бід жителям цього району. Цікаво те, що стихія не була тривалою, але збитків залишила багато.

Про це повідомляє Sky News.

Поліція Лондона отримала повідомлення про те, що торнадо пронісся по декількох вулицях в Баркінгу близько 19.20 в п'ятницю ввечері. Після себе стихія залишила зруйновані паркани і стіни, пошкоджені автомобілі.

Журналіст видання, який проживає в цьому районі, каже, що о 19:15 раптово налетів сильний вітер. Ураган валяв стовпи паркану, збирав сміття і уламки і розгойдував їх "по колу, як торнадо".

"Сміття і поліетиленові пакети кружляли, як торнадо. Це було страшно, так як вони можуть піднімати важкі предмети", "Я був в шоці - думав, будинок обвалиться", - описують те, що відбувається жителі району в соцмережах.

Найцікавіше, що все закінчилося за "кілька хвилин", але цього вистачило, щоб пошкодити шість або сім вулиць. Вийшовши з дому люди побачили будинки з пошкодженими дахами і розбитими вікнами, а також ряди пошкоджених автомобілів.

Через кілька хвилин на місце події прибули служби екстреної допомоги. Повідомлень про травми не надходило.

Все сталося настільки швидко, що в поліції не можуть підтвердити, чи був це торнадо або інше природне явище.

"Близько 19.20 викликали поліцію, щоб повідомити про пошкодження дахів, електрообладнання, вуличних меблів і транспортних засобів на Халс-авеню і деяких прилеглих дорогах в районі Баркінга. Це пов'язаний з погодою інцидент, під час якого стався удар блискавки. Ми бачили повідомлення про торнадо, але не можемо підтвердити це. Повідомлень про будь-які жертви немає", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадавши, потужна злива у Львові затопила Mcdonald's. З'явилося відео з місця події.

Раніше повідомлялося, що у Чехії також люди постраждали від торнадо. Є загиблі.

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