Потужний торнадо в Лондоні накоїв біди за кілька хвилин: зруйнував будинки і автомобілі

Потужний торнадо накрив східну частину Лондона, накоївши чимало бід жителям цього району. Цікаво те, що стихія не була тривалою, але збитків залишила багато.

Поліція Лондона отримала повідомлення про те, що торнадо пронісся по декількох вулицях в Баркінгу близько 19.20 в п'ятницю ввечері. Після себе стихія залишила зруйновані паркани і стіни, пошкоджені автомобілі.

Журналіст видання, який проживає в цьому районі, каже, що о 19:15 раптово налетів сильний вітер. У раган валяв стовпи паркану, збирав сміття і уламки і розгойдував їх "по колу, як торнадо".

"Сміття і поліетиленові пакети кружляли, як торнадо. Це було страшно, так як вони можуть піднімати важкі предмети", "Я був в шоці - думав, будинок обвалиться", - описують те, що відбувається жителі району в соцмережах.

Найцікавіше, що все закінчилося за "кілька хвилин", але цього вистачило, щоб пошкодити шість або сім вулиць. Вийшовши з дому люди побачили будинки з пошкодженими дахами і розбитими вікнами, а також ряди пошкоджених автомобілів.

Через кілька хвилин на місце події прибули служби екстреної допомоги. Повідомлень про травми не надходило.

Все сталося настільки швидко, що в поліції не можуть підтвердити, чи був це торнадо або інше природне явище.