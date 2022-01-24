Мощный снегопад парализовал столицу Греции. В стране вторник объявили выходным днем

В понедельник, 24 января, на столицу Греции обрушился мощный снегопад. Из-за непогоды в стране вторник объявили выходным днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Снежная буря Elpida обрушилась на Грецию в понедельник. Снег накрыл Афины и пригороды столицы. Нарушено воздушное и наземное сообщение, закрыты школы и центры вакцинации от коронавируса.
Завтра в Греции из-за непогоды не будут работать государственные учреждения, школы, второстепенные магазины и банки. Синоптики ожидают, что похолодание продлится до среды.
Власти Греции просят жителей максимально ограничить свои передвижения, поскольку на страну обрушился мощный фронт, который принес морозы и снегопад.
Жителей страны призвали лишний раз не выходить на улицу, а владельцев автомобилей - использовать цепи для колес.
Напомним, завтра, 25 января, по всей Украине, кроме южных регионов, ожидаются осадки.