Потужний снігопад паралізував столицю Греції. У країні вівторок оголосили вихідним днем

Снігова буря Elpida обрушилася на Грецію в понеділок. Сніг накрив Афіни і передмістя столиці. Порушено Повітряне і наземне сполучення, закриті школи і центри вакцинації від коронавірусу.

Завтра в Греції через негоду не працюватимуть Державні установи, школи, другорядні магазини і банки. Синоптики очікують, що похолодання триватиме до середи.

Влада Греції просить жителів максимально обмежити свої пересування, оскільки на країну обрушився потужний фронт, який приніс морози і снігопад.

Жителів країни закликали зайвий раз не виходити на вулицю, а власників автомобілів - використовувати ланцюги для коліс.