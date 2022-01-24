Потужний снігопад паралізував столицю Греції. У країні вівторок оголосили вихідним днем

У понеділок, 24 січня, на столицю Греції обрушився потужний снігопад. Через негоду в країні вівторок оголосили вихідним днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Снігова буря Elpida обрушилася на Грецію в понеділок. Сніг накрив Афіни і передмістя столиці. Порушено Повітряне і наземне сполучення, закриті школи і центри вакцинації від коронавірусу.
Завтра в Греції через негоду не працюватимуть Державні установи, школи, другорядні магазини і банки. Синоптики очікують, що похолодання триватиме до середи.
Влада Греції просить жителів максимально обмежити свої пересування, оскільки на країну обрушився потужний фронт, який приніс морози і снігопад.
Жителів країни закликали зайвий раз не виходити на вулицю, а власників автомобілів - використовувати ланцюги для коліс.
Нагадаємо, завтра, 25 січня, по всій Україні, крім південних регіонів, очікуються опади.