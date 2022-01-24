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Потужний снігопад паралізував столицю Греції. У країні вівторок оголосили вихідним днем

Автор: Дмитрий Кузнецов

У понеділок, 24 січня, на столицю Греції обрушився потужний снігопад. Через негоду в країні вівторок оголосили вихідним днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Снігова буря Elpida обрушилася на Грецію в понеділок. Сніг накрив Афіни і передмістя столиці. Порушено Повітряне і наземне сполучення, закриті школи і центри вакцинації від коронавірусу.

Завтра в Греції через негоду не працюватимуть Державні установи, школи, другорядні магазини і банки. Синоптики очікують, що похолодання триватиме до середи.

Влада Греції просить жителів максимально обмежити свої пересування, оскільки на країну обрушився потужний фронт, який приніс морози і снігопад.

Жителів країни закликали зайвий раз не виходити на вулицю, а власників автомобілів - використовувати ланцюги для коліс.

Нагадаємо, завтра, 25 січня, по всій Україні, крім південних регіонів, очікуються опади.

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ГреціяАфиныСнігопад