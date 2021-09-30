Мощный смерч пронесся над Германией. Пострадали минимум 7 человек

На побережье Балтийского моря возник смерч. Это произошло в немецком городе Киль.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на DW .

В результате 7 человек получили травмы различной тяжести. Из них четверо - с серьезными и трое с умеренными травмами.

Столб воздуха сформировался на окраинах города. По словам метеоролога Себастьяна Вахе, такие феномены совершенно невозможно предсказать.

В некоторых домах повредило крыши и заборы, на улицах вихрь поломал деревья, поперекидал помойки.