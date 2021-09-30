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Мощный смерч пронесся над Германией. Пострадали минимум 7 человек

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Киль, Четверг 30 сентября 2021 13:47
Мощный смерч пронесся над Германией. Пострадали минимум 7 человек Фото: в Германии возник смерч (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На побережье Балтийского моря возник смерч. Это произошло в немецком городе Киль.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

В результате 7 человек получили травмы различной тяжести. Из них четверо - с серьезными и трое с умеренными травмами.

Столб воздуха сформировался на окраинах города. По словам метеоролога Себастьяна Вахе, такие феномены совершенно невозможно предсказать.

В некоторых домах повредило крыши и заборы, на улицах вихрь поломал деревья, поперекидал помойки.

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