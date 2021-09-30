Мощный смерч пронесся над Германией. Пострадали минимум 7 человек
Фото: в Германии возник смерч (GettyImages)
На побережье Балтийского моря возник смерч. Это произошло в немецком городе Киль.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.
В результате 7 человек получили травмы различной тяжести. Из них четверо - с серьезными и трое с умеренными травмами.
Ups, was ist das? #kiel #windhose #tornado pic.twitter.com/owrZtgDLg6— Malte Arwers (@MarwKiel) September 29, 2021
Столб воздуха сформировался на окраинах города. По словам метеоролога Себастьяна Вахе, такие феномены совершенно невозможно предсказать.
В некоторых домах повредило крыши и заборы, на улицах вихрь поломал деревья, поперекидал помойки.
More footage of #Tornado in #Kiel pic.twitter.com/4XHYLQd59v— Newsistaan (@newsistaan) September 29, 2021