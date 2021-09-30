Потужний смерч пронісся над Німеччиною. Постраждали мінімум 7 людей
Фото: у Німеччині виник смерч (GettyImages)
На узбережжі Балтійського моря виник смерч. Це сталось у німецькому місті Кіль.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.
В результаті 7 людей отримали травми різної тяжкості. З них четверо - з серйозними і троє з помірними травмами.
Ups, was ist das? #kiel #windhose #tornado pic.twitter.com/owrZtgDLg6— Malte Arwers (@MarwKiel) September 29, 2021
Стовп повітря сформувався на околицях міста. За словами метеоролога Себастьяна Вахе, такі феномени абсолютно неможливо передбачити.
У деяких будинках пошкодило дахи і паркани, на вулицях вихор поламав дерева, поперекидав смітники.
More footage of #Tornado in #Kiel pic.twitter.com/4XHYLQd59v— Newsistaan (@newsistaan) September 29, 2021