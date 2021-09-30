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Потужний смерч пронісся над Німеччиною. Постраждали мінімум 7 людей

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Кіль, Четвер 30 вересня 2021 13:47
Потужний смерч пронісся над Німеччиною. Постраждали мінімум 7 людей Фото: у Німеччині виник смерч (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На узбережжі Балтійського моря виник смерч. Це сталось у німецькому місті Кіль.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

В результаті 7 людей отримали травми різної тяжкості. З них четверо - з серйозними і троє з помірними травмами.

Стовп повітря сформувався на околицях міста. За словами метеоролога Себастьяна Вахе, такі феномени абсолютно неможливо передбачити.

У деяких будинках пошкодило дахи і паркани, на вулицях вихор поламав дерева, поперекидав смітники.

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