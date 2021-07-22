Мощный ливень в Одессе: в работе транспорта произошел сбой

Подтопленными остаются улицы: Черноморского казачества от Пересыпи до Солонцеватого переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, 132, Небесной Сотни, Водопроводная (район Красного Креста) и II Застава.

Движение по Атамана Головатого и Черноморского казачества из-за подтопления пока заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

Также затруднено движение автотранспорта в районе Французского бульвара и улицы Семинарской. Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов № 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбусного маршрута №12.

Троллейбусный маршрут №8 функционирует к улице Химической.

Фото: в Одессе произошел сбой в работе транспорта (omr.gov.ua)