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Потужна злива в Одесі: в роботі транспорту стався збій

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Одесі сталась потужна злива. В результаті стався збій у роботі громадського транспорту, перестали ходити трамваї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міста.

Підтопленими лишаються вулиці: Чорноморського козацтва від Пересипу до Солонцюватого провулка, Отамана Головатого, Щоголєва, Отамана Чепіги, Мечникова, 132, Небесної Сотні, Водопровідна (район Червоного Хреста) і II Застава.

Рух по Отамана Головатого і Чорноморського козацтва через підтоплення наразі заблоковано, тому в'їзд і виїзд на селище Котовського тимчасово здійснюється по Окружній дорозі.

Також ускладнено рух автотранспорту в районі Французького бульвару та вулиці Семінарської. Тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів № 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 і тролейбусного маршруту №12.

Тролейбусний маршрут №8 функціонує до вулиці Хімічної.

Фото: в Одесі стався збій у роботі транспорту (omr.gov.ua)

Нагадаємо, Одесу сьогодні вночі накрила потужна злива.

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