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Из-за мощного урагана "Дельта" почти 475 тысяч американцев остались без света

Автор: РБК-Украина

Ураган "Дельта" приблизился к южному побережью США с порывами ветра до 104 км/час. Без света остались почти 475 тысяч жителей штатов Луизиана и Техас.

Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ветер срывает крыши с домов, разрушает коммуникации, валит столбы и деревья. Поднявшаяся после шторма и дождя вода подтопила строения вблизи побережья. Метеорологи предупреждают о значительных паводках.

По данным poweroutage.us, который мониторит ситуацию с энергоснабжением в США, в штате Луизиана более 364 тысяч потребителей испытывают проблемы с электричеством, а в Техасе - почти 110 тыс.

Около 9,5 тысячи человек были эвакуированы.

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Метеорологи предупреждают об опасности возникновения торнадо.

Накануне жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома из-за тропического шторма, который приближается к городу. Также объявили эвакуацию в ряде других городов на юго-востоке Луизианы.

Ранее стало известно, что около 266 тысяч жителей Мексики остались без электричества из-за урагана "Дельта", который обрушился на усеянное курортами побережье полуострова Юкатан.

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