Землетрясение произошло в субботу в полночь в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров. Несмотря на то, что оно

ва метра Великой Китайской в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Глава сейсмического агентства Ши Юйчэн сообщил, что ближайший жилой район находится в 40 километрах от эпицентра землетрясения. Люди в этом районе часто сталкиваются с подземными толчками. Власти модернизировали их дома, чтобы они были более стойкими. Это позволило избежать больших жертв во время землетрясения.