UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мощное землетрясение сотрясло Китай: часть Великой стены рухнула, пострадали люди

Автор: Наталья Скороход

В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. В результате его часть Великой Китайской стены была разрушена, пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global times.

Землетрясение произошло в субботу в полночь в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров. Несмотря на то, что оно

ва метра Великой Китайской в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Глава сейсмического агентства Ши Юйчэн сообщил, что ближайший жилой район находится в 40 километрах от эпицентра землетрясения. Люди в этом районе часто сталкиваются с подземными толчками. Власти модернизировали их дома, чтобы они были более стойкими. Это позволило избежать больших жертв во время землетрясения.

Напомним, что сильное землетрясение произошло в Тайване. Его ощутили жители трех стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Землетрясение