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Потужний землетрус струсонув Китай: частина Великої стіни пошкоджено, постраждали люди

Автор: Наталья Скороход

В Китай стався потужний землетрус магнітудою 6,9. В результаті його частина Великої Китайської стіни була зруйнована, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global times.

Землетрус стався в суботу опівночі в провінції Цинхай на північному заході Китаю на глибині 10 кілометрів. Попри те, що воно

ва метри Великої Китайської в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

Глава сейсмічного агентства Ши Юйчен повідомив, що найближчий житловий район знаходиться за 40 кілометрів від епіцентру землетрусу. Люди в цьому районі часто стикаються з підземними поштовхами. Влада модернізувала їхні будинки, щоб вони були більш стійкими. Це дозволило уникнути великих жертв під час землетрусу.

Нагадаємо, що сильний землетрус стався в Тайвані. Його відчули жителі трьох країн.

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Землетрус