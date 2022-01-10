Потужний землетрус струсонув Китай: частина Великої стіни пошкоджено, постраждали люди

В Китай стався потужний землетрус магнітудою 6,9. В результаті його частина Великої Китайської стіни була зруйнована, постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global times.
Землетрус стався в суботу опівночі в провінції Цинхай на північному заході Китаю на глибині 10 кілометрів. Попри те, що воно
ва метри Великої Китайської в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю.
Глава сейсмічного агентства Ши Юйчен повідомив, що найближчий житловий район знаходиться за 40 кілометрів від епіцентру землетрусу. Люди в цьому районі часто стикаються з підземними поштовхами. Влада модернізувала їхні будинки, щоб вони були більш стійкими. Це дозволило уникнути великих жертв під час землетрусу.
Нагадаємо, що сильний землетрус стався в Тайвані. Його відчули жителі трьох країн.