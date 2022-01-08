В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6
Фото: в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 (Getty Images)
В Китае произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в пятницу в северо-западной китайской провинции Ганьсу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".
Эпицентр землетрясения находился в 120 км на юго-запад от города Увей (население около 493 000 лиц). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что Тайвань всколыхнуло сильное землетрясение: его ощутили три страны.