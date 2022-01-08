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В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6

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Китай, Суббота 08 января 2022 01:28
В Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 Фото: в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Китае произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы в пятницу в северо-западной китайской провинции Ганьсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Эпицентр землетрясения находился в 120 км на юго-запад от города Увей (население около 493 000 лиц). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что Тайвань всколыхнуло сильное землетрясение: его ощутили три страны.

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